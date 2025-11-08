  1. Inicio
Se iba a graduar este sábado: Josué Ruiz, joven asesinado mientras trabajaba en Juticalpa

Lo que sería un día de celebración para la familia de Josué Ruiz por su graduación, hoy se convirtió en luto, luego de que sicarios le quitaran la vida mientras se encontraba trabajando

  • 08 de noviembre de 2025 a las 08:31
Jeyson Josué Ruiz, un joven de apenas 20 años, fue asesinado a disparos la tarde del viernes 7 de noviembre en el barrio El Portillo, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, zona nororiental de Honduras. ¿Qué se sabe del hecho? Aquí le damos los detalles:

Foto: Redes sociales
Ruiz, originario de la colonia Los Ángeles y residente de la colonia Solidaridad, perdió la vida de forma violenta mientras realizaba labores en la construcción.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con la información preliminar, Jeyson se encontraba trabajando en el garaje de una vivienda cuando hombres armados se le acercaron y lo atacaron a disparos sin mediar palabra, acabando con su vida.

 Foto: Redes sociales
Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, según relataron vecinos del sector, quienes también afirmaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

 Foto: Redes sociales
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio tras recibir el reporte de emergencia y acordonaron la escena a la espera de la llegada del equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

 Foto: Redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las pesquisas para dar con el paradero de los responsables de este crimen que hoy deja en luto a su familia.

 Foto: Redes sociales
Según se conoció a través de un comentario en redes sociales de uno de sus conocidos, Ruiz se estaría graduando este día."Y mañana se iba a graduar un joven estudioso”, dice el mensaje.

Foto: Redes sociales
Familiares, amigos y conocidos dejaron mensajes de condolencias en sus redes sociales, recordándolo como un joven estudioso y buen amigo.

 Foto: Redes sociales
"Que Dios le dé fuerzas a su familia. Que descanse en paz, amigo y compañero de colegio", "Ese muchacho era un buen joven... que en paz descanse", "Descansa en paz, carnalito","Era mi sobrino", son algunos mensajes en redes sociales.

Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del asesinato, por lo que las investigaciones continúan.

 Foto: Redes sociales
