Consternación en San Pedro Sula por muerte de joven atacada el Día de la Madre

CORTÉS, HONDURAS.- La muerte de una joven de 23 años ha causado conmoción entre sus familiares y amigos, que han hecho uso de las redes sociales para lamentar lo ocurrido y exigir una investigación.

Según sus parientes, Mayte Abigail Martínez murió mientras era atendida en un hospital hasta donde llegó tras recibir un disparo por sujetos que pretendían asaltarla mientras ella se encontraba en un festejo.

De acuerdo con versiones preliminares, Martínez estaba departiendo con algunas compañeras de trabajo en el marco de la celebración del Día de la Madre. Todo trascurría normal, hasta que individuos armados llegaron al lugar y les pidieron sus pertenencias.

Mayte se habría negado, por lo que uno de ellos le disparó dejándola gravemente herida. La joven fue llevada a un centro asistencial, pero debido a su delicado estado, falleció.

Aunque inicialmente se dijo que pereció producto del disparo, amigos de la joven han referido que murió de un supuesto paro cardíaco, pues quedó muy afectada de la traumática experiencia. Aún así, no dejan de responsabilizar a sus atacantes por su pérdida.

Desde entonces las redes sociales se han llenado de mensajes de pesar, en donde aseguran que Martínez era una buena amiga, llena de vida y con muchos sueños por alcanzar.

“Mayte Abigaíl Martínez cómo pudieron quitarte la vida... Tu tan llena de vida!! Tan joven May!! Me duele saber que ya no estás”, escribió una usuaria de Facebook.

“Dios dé fortaleza a tu mami y la llene de sabiduría... Jamás pensé que te irías de está manera... dejas un gran vacío en los corazones de quienes te conocimos y tuvimos la dicha de convivir contigo”, escribió otra.

