Constantino Zavala sobre allanamientos: Somos una familia honrada y no tenemos nada qué esconder

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras los allanamientos y acciones de privación de dominio que se realizan en los bienes del comisario en condición de retiro, Constantino Josué Zavala Laínez, este aseguró que no tienen nada que esconder porque todo lo que tienen ha sido trabajado por su padre.

“Somos una familia honrada y no tenemos nada qué esconder. Es increíble que lo sigan a uno y no lo dejen trabajar tranquilo”, lamentó el exfuncionario policial afuera de su vivienda.

“Todo lo que tenemos es patrimonio que nos dejó mi papá y por andar uno de honrado esto es lo que pasa, a la gente pícara no la siguen”, reprochó.

Zavala Laínez señaló que “el año antepasado el Tribunal Superior de Cuentas me entregó un finiquito por cinco años investigándome, lo mismo me le dieron vuelta hasta el calcetín y no pudieron encontrar nada”.

“La familia de nosotros está puertas abiertas, pueden revisar lo que quieran y no van a encontrar nada porque somos una familia honrada”, reiteró Zavala.

El comisario en condición de retiro expresó que “es tan indignante ver un peritaje del Ministerio Público donde dice que hemos manejado 75 millones de lempiras, donde solo vienen y suman y no le ponen los ingresos que uno tiene”.

“Tenemos las empresas de seguridad, el hotel que no es de ahorita es de 1970, la cuartería, alquilo ocho bodegas, tengo 65 cuartos y fue herencia de José Rufino Zavala, un hombre trabajador”, sostuvo.

En relación a las empresas de seguridad que fueron allanadas, Zavala Laínez aseveró que con el dinero de las prestaciones de la Policía Nacional formó la empresa. “Me dio 880 mil la Policía y no puedo invertir mi dinero”.

“Vamos a demostrar todo, le presentamos todos los documentos”, reiteró molesto el exfuncionario.

Agregó que “el hecho de que haya sido policía y que mi papá me dejó herencia no quiere decir que sea delincuente”.

