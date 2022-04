Allanan y realizan privación de dominio de bienes a dos exfuncionarios de la Policía Nacional

“Somos una familia honrada, no tenemos nada que esconder, es increíble que lo sigan a uno y no lo dejen trabajar”, lamentó.

“Pueden buscar lo que quieran y no hallarán nada, porque somos una familia honrada”, dijo Zavala Laínez este lunes luego de que agentes llegaran hasta su vivienda.

“Al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos: Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas reflejan un patrimonio no justificado por la cantidad de L. 57,107,667.16”, expone.

“El comisario en retiro Zavala Laínez no justifica la cantidad L.16,888,112.29, además, realizó movimientos financieros atípicos de 2011 al 2017, donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412.72 dólares”, sigue el documento.

El comisario en condición de retiro fue señalado en el informe de Inspectoría de haber participado en la muerte de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde.

Para Zavala, el único pecado fue andar cerca de la escena y llegar rápido a la escena del asesinato de Alfredo Landaverde. ‘Después de la muerte de Landaverde, uno o dos años, fui a declarar a la Fiscalía junto a la persona que andaba de copiloto en ese entonces’, dijo.

El diario New York Times dio conocer, en 2016, los nombres delas personas involucradas en las muertes. Aquí un fragmento de esa publicación: “Josué Constantino Zavala Laínez. Comisario de la Policía Jefe de la Motorizada. Según el vaciado de llamadas el comisario recibió llamadas y mensajes de texto del número de celular 9972-5842 ese número es del Comisario Mario Antonio Flores Santos, también se comunicó en ese momento al celular 9610-5933 ese número es del Comisario Elnar Maryino Moncada Martínez y al celular 9950-0275 ese corresponde al Comisario Javier Francisco Leiva Gamoneda, también se comunicó al celular 3399-4759 con el subcomisionado José Ventura Flores Maradiaga y al celular 9787-8109 del Comisionado Kenneth Obdulio Sabillón Flores quien recorría la zona de manera frecuente justo en el momento del atentado del señor Alfredo Landaverde y su esposa Hilda Caldera Tosta”.

“Observaciones: También se comunicó con los oficiales Juan Carlos Lagos Lovo y Héctor Caballero Velásquez a los celulares 9751-0397 y 3170-1316, en el lugar de los hechos también se encontró con el comisario Leonel Osmin Merlo Canales exjefe del Distrito Policial de la San Miguel y los oficiales Edwin Martin Murillo Rivera y Carlos Mauricio Soto Leiva y el Clase David Figueroa Sambula quienes recorrían la calle de Valle de Ángeles con el fin de localizar al Sr. Alfredo Landaverde y su esposa Hilda Caldera Tosta el comisionado Zavala Laínez tiene asignada la pistola marca Jericó serie 39301150 a quien se le notificó vía celular que tenía que presentarse a la inspectoría con su arma de reglamento para mandar hacer la prueba de balística, haciendo caso omiso a la orden emanada de esta inspectoría General, también está reconocido como sicario del General Ramírez Del Cid”.

Por otro lado, el comisionado Adrián René Flores Marcelino fue uno de los agentes depurados en 2016.

“En ningún momento salimos como oficiales de bandas delictivas, no he pertenecido a una banda de sicarios, no soy un oficial corrupto y salgo con la frente levantada para que la ciudadanía siga confiando en mi”, declaró en ese momento.