La confesión del sicario que asesinó Byron Ruiz, narco hondureños, en Guatemala

El sicario, que es colombiano y no venezolano como se mencionó inicialmente, siguió a Ruiz Ruiz por dos meses para conocer sus movimientos en Guatemala.

Según el audio de la confesión grabado del colombiano Byron Aliu, de 29 años, como ya se conocían los movimientos de su víctima, se decidió darle seguimientos y emboscarlo cuando salía de un centro comercial.

El hombre, que llegó hace un año y medio a Guatemala, dijo que fue contratado para cometer el delito. “Me pagaron para hacer un camello, balaceamos un man”.

Sobre la muerte de Ruiz, mencionó: “Matamos un man que es bandido también, no era una persona inocente, era una persona que mataba niños. No sé ni cómo se llamaba, porque el nombre nunca me lo dieron, solo la foto, el número de la placa y nosotros solo estuvimos esperando que se nos pusiera en flor (ubicarlo”.