Condenan a 20 años a hombre que asesinó y enterró a su pareja en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.– Un hombre fue sentenciado a 20 años de prisión este jueves -19 de marzo-, tras ser hallado culpable de quitarle la vida a su pareja sentimental y posteriormente enterrarla.

El condenado fue identificado como Santos Roberto Hernández Valladares, acusado del delito de parricidio en perjuicio de su compañera de hogar, Lexi Marisol Dubón.

El crimen se registró el 15 de febrero de 2024 en el caserío Las Toreras, municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso.