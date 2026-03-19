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Condenan a 20 años a hombre que asesinó y enterró a su pareja en El Paraíso

Santos Hernández Valladares fue hallado culpable de parricidio tras confirmarse, mediante pruebas forenses, que la osamenta encontrada en su vivienda era de su compañera de hogar

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 10:53
Condenan a 20 años a hombre que asesinó y enterró a su pareja en El Paraíso

El crimen se registró el 15 de febrero de 2024 en el caserío Las Toreras, municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.– Un hombre fue sentenciado a 20 años de prisión este jueves -19 de marzo-, tras ser hallado culpable de quitarle la vida a su pareja sentimental y posteriormente enterrarla.

El condenado fue identificado como Santos Roberto Hernández Valladares, acusado del delito de parricidio en perjuicio de su compañera de hogar, Lexi Marisol Dubón.

El crimen se registró el 15 de febrero de 2024 en el caserío Las Toreras, municipio de Jacaleapa, departamento de El Paraíso.

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Las autoridades localizaron una osamenta en el solar de la vivienda donde residía el ahora sentenciado junto a la víctima.

Tras el hallazgo, se ordenó la exhumación de los restos, los cuales fueron trasladados al Centro de Ciencias de Medicina Forense, en Tegucigalpa, para la realización de pruebas genéticas.

Posteriormente, los resultados fueron comparados con muestras biológicas de los familiares, confirmando que se trataba de Lexi Marisol Dubón.

El acusado fue señalado como el principal sospechoso y autor material del crimen, por lo que fue sometido al proceso judicial correspondiente.

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Finalmente, el tribunal lo declaró culpable y ordenó su traslado al centro penal de Danlí, donde deberá cumplir una condena de 20 años de prisión.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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