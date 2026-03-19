Se comprometió y su pareja la mató tres meses después: crimen de Evelyn en Charlotte

Emocionada por haberse comprometido en enero de este año, Evelyn publicó el último video de su pedida de mano, sin imaginar que meses después su propia pareja le quitaría la vida tras no aceptar su ruptura amorosa. Aquí los detalles:
Exactamente el 1 de enero, Evelyn Enamorado, hondureña de 26 años, vivió un momento muy emocionante: su pedida de mano, que fue presenciada por su familia y amigos.
Lhis Brito-Costa, una mujer brasileña de 23 años, se arrodilló detrás de Evelyn y, utilizando lengua de señas —ya que ambas tenían discapacidad auditiva— hizo la propuesta: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ A lo que Evelyn respondió que sí
"Es mi primera vez, pero él me dio el anillo, porque mi familia y amigos también estaban conmigo. Mi esposo, muchas gracias", dice el mensaje de Evelyn en su video.
Sin embargo, la persona que le pidió casarse con ella también le quitó la vida, según las autoridades, luego de que el cuerpo de Evelyn fuese encontrado sin vida y oculto dentro de un clóset de su habitación.
El crimen salió a la luz luego de que un repartidor de DoorDash llegara a la habitación a entregar un pedido, donde percibió un fuerte olor extraño, por lo que alertó a las autoridades, quienes al ingresar al lugar hicieron el macabro hallazgo del cuerpo.
Dentro de un clóset, envuelta en sábanas y toallas y en estado de descomposición, fue encontrado el cuerpo sin vida de Evelyn Carolina Enamorado Cisnado.
Las investigaciones apuntan a que llevaba al menos cinco días en ese lugar, por lo que su pareja fue detenida para fines de investigación, durante la cual habría revelado lo ocurrido.
Lhis Brito-Costa le habría disparado tras admitir que mantenía una relación con otra persona.
Durante su primera comparecencia ante un juez en el condado de Mecklenburg, la corte ordenó que Brito Costa permanezca detenida sin derecho a fianza.