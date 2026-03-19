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Ataque a balazos deja un muerto y un herido en La Ceiba

Un hombre de 32 años murió tras ser tiroteado mientras se conducía en una camioneta en la colonia La Pradera; otra persona resultó lesionada

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 08:26
Ataque a balazos deja un muerto y un herido en La Ceiba

Darwin Samuel Cano Sevilla, de 32 años de edad, es la víctima en la ciudad de La Ceiba.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Atlántida.- Un violento ataque armado registrado a la medianoche del miércoles dejó como saldo una persona fallecida y otra herida en la colonia La Pradera de esta ciudad del Caribe hondureño.

La víctima mortal fue identificada como Darwin Samuel Cano Sevilla, de 32 años, quien, según información preliminar, trabajaba en la instalación de cableado de fibra óptica y residía en la colonia El Búfalo.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre se desplazaba en una camioneta cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dieron persecución y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Producto del ataque, Cano Sevilla murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En la unidad también se transportaban otras personas, quienes lograron salir en medio de la balacera; sin embargo, una de ellas resultó lesionada, aunque no se ha revelado su identidad ni su condición de salud.

Equipos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Hasta ahora, las autoridades no han determinado el motivo del ataque ni han reportado capturas vinculadas al caso.

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