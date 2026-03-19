Ataque a balazos deja un muerto y un herido en La Ceiba

La víctima mortal fue identificada como Darwin Samuel Cano Sevilla , de 32 años, quien, según información preliminar, trabajaba en la instalación de cableado de fibra óptica y residía en la colonia El Búfalo.

La Ceiba, Atlántida.- Un violento ataque armado registrado a la medianoche del miércoles dejó como saldo una persona fallecida y otra herida en la colonia La Pradera de esta ciudad del Caribe hondureño.

De acuerdo con las autoridades, el hombre se desplazaba en una camioneta cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dieron persecución y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Producto del ataque, Cano Sevilla murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En la unidad también se transportaban otras personas, quienes lograron salir en medio de la balacera; sin embargo, una de ellas resultó lesionada, aunque no se ha revelado su identidad ni su condición de salud.

Equipos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.