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Fue encontrado con la sotana levantada: caso del seminarista Melvin Pineda, acusado de abuso

Melvin Pineda llegó a la vivienda de la joven de 21 años y solicitó quedarse a solas con ella, a lo que la madre accedió; escuchó ruidos y encontró al seminarista con la sotana levantada

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 09:58
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Un juez dictó detención judicial contra Melvin Francisco Pineda, seminarista acusado del delito de violación en perjuicio de una joven de 21 años en el departamento de Lempira. Aquí los detalles del caso:

 Foto: Cortesía
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Según el informe del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo de 2026 en la ciudad de Gracias, Lempira, en la vivienda donde solo estaba la madre y la joven.

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Ese día, la víctima y su madre visitaron la iglesia San Marcos, donde el seminarista se acercó a la familia y manifestó su intención de visitar su vivienda para realizar una oración y brindar consejería espiritual a la joven.

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Las autoridades señalaron que la víctima enfrenta problemas de depresión y ansiedad, situación que habría sido aprovechada por Pineda para ganarse la confianza de la familia, según las investigaciones preliminares.

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Aproximadamente a las 10 de la noche, el acusado llegó a la vivienda y solicitó quedarse a solas con la joven. La madre accedió, dejándolos en la sala de la casa.

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Tras un tiempo, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la sala y, al ingresar al lugar, la madre encontró al seminarista con la sotana levantada y a su hija desnuda sobre un sillón.

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La madre actuó de inmediato, logrando encerrar al supuesto agresor y llamar a la Policía para reportar lo sucedido, donde llegaron minutos después y procedieron a capturarlo.

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La audiencia inicial quedó programada para el jueves 19 de marzo de 2026, fecha en la que continuará el proceso judicial contra el sospechoso. Hasta entonces, Pineda permanecerá bajo detención judicial.

 Foto: Redes sociales
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El Ministerio Público confirmó que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y sustentar la acusación.

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La víctima, por el impacto emocional de la presunta agresión, no ha podido rendir su testimonio en la cámara de Gesell, medida diseñada para proteger a las personas afectadas durante la declaración judicial.

 Foto: Redes sociales
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