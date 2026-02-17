CIDH declara responsable al Estado por violaciones en caso Leonela Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado de Honduras por la violación de varios derechos en el caso de Leonela Zelaya, mujer trans y trabajadora sexual asesinada en un contexto de violencia y discriminación contra la población LGBTIQ+.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), la sentencia establece que el Estado vulneró derechos como la integridad personal, libertad personal, presunción de inocencia, vida privada, libertad de expresión, nombre e igualdad ante la ley.
El fallo también señala incumplimientos en las obligaciones generales de garantizar derechos y en las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, relacionadas con la protección frente a la violencia.
Como parte de la resolución, la Corte ordenó una serie de medidas de reparación y garantías de no repetición, entre ellas, la reapertura de la investigación del caso para identificar y sancionar a los responsables.
Además, se solicitó la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y la incorporación de datos sobre violencia contra personas LGBTIQ+ en los sistemas oficiales.
Asimismo, el tribunal dispuso el pago de indemnizaciones, costas y gastos, la publicación de la sentencia y la adopción de adecuaciones normativas orientadas a mejorar la protección de esta población.
No obstante, la Corte determinó que el Estado no es responsable internacionalmente por la violación al derecho a la vida ni a la integridad personal en relación con la muerte de Leonela Zelaya, al no acreditarse la participación de agentes estatales ni que existiera un riesgo del que las autoridades tuvieran conocimiento previo.
Tampoco se encontraron elementos suficientes para establecer responsabilidad estatal por los alegatos de tortura o malos tratos.
Cabe recordar que, la hondureña Leonela Zelaya, una mujer trans, salió a trabajar y fue asesinada en septiembre de 2004; cerraron su caso tras tomarlo como un intento de robo cometido por otra mujer trans.