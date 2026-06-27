Capturan a “Suker” y “Choco”, miembros de la MS-13, con droga en Potrerillos

San Pedro Sula, Honduras.- Dos hombres señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal MS-13 fueron capturados por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Potrerillos, Cortés. La acción policial se desarrolló tras labores de vigilancia y seguimiento en la zona, donde los agentes identificaron un vehículo tipo turismo en el que se desplazaban los sospechosos. De acuerdo con el informe preliminar, la intervención se produjo en flagrancia, lo que permitió la detención inmediata de los individuos y el decomiso de evidencia relacionada con supuesta actividad ilícita.

Los capturados fueron identificados como Charlie Asael Aguilar Valladares, de 44 años, originario de Francisco Morazán y residente en la colonia 71 de Villanueva, conocido con el alias de “Suker”. El segundo detenido responde al nombre de Óscar Jacobo Rodas, de 53 años, identificado en el mundo criminal con el alias de “Choco”, ambos señalados por las autoridades como presuntos miembros activos de la MS-13. Según las investigaciones iniciales, “Suker” tendría el rango de "Compadre" dentro de la estructura, mientras que “Choco” sería considerado "Ranflero", roles que los vinculan a actividades de coordinación dentro de la organización.

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