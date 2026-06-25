El John Wick mexicano: Aurelio Casillas en "El Señor de los cielos"

Estados Unidos.- La serie "El Señor de los cielos" está por arrancar con su décima y última temporada y ya llaman a Aurelio Casillas el "John Wick mexicano" tras el adelanto del final de la exitosa historia de narcotráfico que comenzó en abril de 2013.

En el el adelanto que se compartió, se observa al actor Rafael Amaya protagonizar varias escenas de acción al grado que muchos usuarios ya lo llaman el "John Wick mexicano". "El Señor de los cielos" que ya suma diez temporadas, está inspirada libremente en la vida del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez.

Estas diez temporadas han estado llenas de aventuras, traición, amor y poder, la mayoría de ellas encabezadas por Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, de 49 años. El actor mexicano dijo estar muy emocionado y agradecido con su regreso a la historia, el cual marca el cierre definitivo; en el adelanto de la última temporada que recién se dio a conocer en redes, Aurelio aparece en acción y en la búsqueda de su hija Rutila Casillas, interpretada por Carmen Aub.

Según una publicación del diario mexicano El Universal, los fans compararon a Aurelio con John Wick, un exsicario legendario del inframundo criminal interpretado en varias películas por el actor Keanu Reeves, actualmente de 61 años. Wick fue criado y entrenado por la organización criminal Ruska Roma, dominando múltiples estilos de artes marciales, combate táctico y el uso letal de prácticamente cualquier arma, llegando a matar a hombres con un simple lápiz.