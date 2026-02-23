El mexicano Rafael Amaya protagonizará nueva serie de Joaquín "El Chapo" Guzmán

Ciudad de México, México.- El actor mexicano Rafael Amaya anunció este lunes en sus redes sociales que será el protagonista y productor de la nueva serie sobre el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán , la cual estará contada desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel y la vida que tuvo con el capo actualmente detenido en Estados Unidos.

En la publicación, Amaya recoge la exclusiva en la que la revista Deadline precisó que el intérprete, conocido por la serie "El señor de los cielos" será uno de los productores ejecutivos del proyecto, así como Coronel y Maritza Ramos con el sello de Amaya Productions.

Al equipo de producción se suma también Zero Gravity Management, compañía que ha participado en la elaboración de títulos como la serie Ozark que -con el papel protagonista del actor Jason Bateman (Marty Byrde)- narra los vínculos del crimen organizado entre México y Estados Unidos.

El equipo creativo está en búsqueda del guionista que escribirá el libreto de la producción aún sin título.

Aunque se sabe que la serie será un drama criminal con elementos de ficción que abarque temas como el poder, la lealtad y la supervivencia a través de las vivencias de Coronel con Guzmán, quien era considerado uno de los capos más poderosos del mundo junto con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido este domingo por las autoridades mexicanos.

Según el equipo de productores, Guzmán no tendrá participación en la serie, sin embargo, Coronel destacó que su esposo ha seguido el trabajo de Amaya tras haber dado vida a Aurelio Casillas en las diez temporadas de "El señor de los cielos".

Además de ser productora ejecutiva, Coronel tendrá una participación activa en la selección del elenco de la serie, sobre todo en el personaje que encarnara su historia.

Emma Coronel es conocida por ser la tercera esposa de "El Chapo" y por haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por diversos cargos relacionados con el narcotráfico hasta septiembre de 2023.

Con una diferencia entre ambos de 32 años de edad, Coronel y el capo mexicano se conocieron en 2006 durante la celebración de unas fiestas locales en el pueblo natal de ella, Canelas (Durango, México), que la coronaron como reina de la belleza.

El padre de la productora, Nacho Coronel, fue uno de los principales socios del capo mexicano hasta su muerte en 2010.

La figura de Guzmán ha avivado la popularidad de las series sobre el narcotráfico en el mundo, ya que su actividad criminal ha sido proyectada en la pantalla en otros títulos como "El Chapo", protagonizada por Marco de la O, así como "Narcos: México", con la actuación de Alejandro Edda.