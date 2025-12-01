"Casada con 'El Chapo'", el documental que expone la vida de Emma Coronel

La figura de Emma Coronel vuelve a situarse bajo el escrutinio público con el estreno del documental "Casada con 'El Chapo': Emma Coronel habla", una producción de Oxygen que recupera momentos decisivos de su vida mientras convivía con la notoriedad criminal de Joaquín Guzmán.
El especial revisita su adolescencia en Sinaloa, cuando coincidió por primera vez con quien más tarde sería su esposo.
Ella rememora aquel encuentro en una fiesta municipal, donde participaba como candidata en un certamen de belleza. “Escuché que había una persona importante en la fiesta a la que iba y me dijeron que quería bailar conmigo”, recordó.
Poco después, el país entero discutía cómo una joven de su edad podía desconocer la condición de prófugo del líder del Cártel de Sinaloa, algo que Coronel resume con una pregunta recurrente que la ha acompañado durante años.
La relación avanzó hasta convertirse en un matrimonio simbólico cuando ella alcanzó la mayoría de edad.
En ese periodo, describe una vida doméstica relativamente aislada de las operaciones ilícitas de Guzmán. “Estaba en mi casa de cuadras en Culiacán. La gente no me conocía. Podía andar por ahí como cualquier chica”, contó. Esa etapa marcó la separación entre su cotidianidad y los episodios violentos asociados al narcotráfico.
El nacimiento de sus hijas en 2011 abrió un periodo de cuestionamientos sobre las consecuencias de haberse unido al capo.
En el documental expresa que su familia también pagó un precio. “Si no me hubiera casado con él; mi padre y mis hermanos nunca habrían ido a prisión”.
Ambos parientes fueron posteriormente condenados a 10 años por delitos vinculados al tráfico de drogas, un hecho que ella sugiere podría estar relacionado con el pasado de Guzmán.
El largometraje también examina su propio recorrido judicial. Tras la captura y sentencia de Guzmán, Coronel enfrentó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y participación en empresas ligadas al narco.
En junio de 2021 se declaró culpable y recibió una condena de 36 meses. En pantalla admite que la distancia con sus hijas fue el golpe más devastador y narra cómo la reclusión la llevó a una profunda depresión.
Liberada en 2023, intenta ahora reconstruir su cotidianidad y encaminar proyectos personales, incluida la creación de una marca propia.