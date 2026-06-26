Trabajó junto a Salserín: ¿Quién era Yorgelis Delgado, actriz que murió tras terremoto en Venezuela?

La tragedia que sacude a Venezuela en los últimos días tras el terremoto registrado el pasado miércoles 24 de junio no solo dejó destrucción y múltiples víctimas en el estado La Guaira sino también una historia de profundo dolor: la actriz Yorgelis Delgado, recordada por su paso por la televisión juvenil, quedó atrapada bajo los escombros del edificio Coral Beach junto a su madre.
El hecho ocurrió tras el fuerte movimiento sísmico registrado en el norte del país, cuando la estructura colapsó de forma repentina mientras varias personas permanecían en su interior, generando escenas de angustia entre rescatistas y familiares.
En medio de las labores de emergencia, equipos de rescate lograron sacar con vida a la hija de la actriz y al padre de la menor, quienes fueron trasladados a centros de salud con heridas, aunque en condición estable.
Sin embargo, con el paso de las horas, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Yorgelis Delgado y su madre, quienes permanecían atrapadas bajo los restos del edificio, profundizando el impacto emocional de la tragedia.
El colapso del Coral Beach se produjo en medio de un evento sísmico catalogado como un “doblete”, con dos fuertes temblores casi simultáneos que golpearon el norte de Venezuela con gran intensidad. Pero, ¿Quién es Yorgelis Delgado? Te lo contamos.
Más allá de la tragedia, Delgado fue durante años un rostro muy querido de la televisión venezolana, especialmente por su participación desde temprana edad en espacios juveniles que marcaron a toda una generación.
Nacida en La Guaira en 1982, alcanzó notoriedad en el recordado programa "El Club de los Tigritos", donde no solo actuaba, sino también bailaba y presentaba junto a otros jóvenes talentos de la época.
Su carrera continuó en producciones como "Entre Tú y Yo", donde interpretó a Fabiana, un personaje ligado al universo musical de Salserín, que la conectó con el fenómeno televisivo y musical de los años 90.
También participó en programas de gran audiencia como "Súper Sábado Sensacional", "Rugemanía" y "Atómico", consolidándose como una figura constante en la pantalla venezolana durante su juventud.
En 2009 decidió alejarse de la televisión para enfocarse en su vida personal, manteniendo un perfil bajo lejos de los reflectores que la acompañaron durante su infancia y adolescencia artística.
Su trayectoria es recordada como parte de una etapa dorada de la televisión juvenil en Venezuela, donde el entretenimiento combinaba música, actuación y formatos que marcaron a millones de espectadores.
Hoy, su historia vuelve a ser recordada en medio de la tragedia que enluta a La Guaira y a Venezuela, donde los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras el país intenta asimilar el impacto del sismo y sus consecuencias humanas.