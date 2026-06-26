Trabajó junto a Salserín: ¿Quién era Yorgelis Delgado, actriz que murió tras terremoto en Venezuela?

La tragedia que sacude a Venezuela en los últimos días tras el terremoto registrado el pasado miércoles 24 de junio no solo dejó destrucción y múltiples víctimas en el estado La Guaira sino también una historia de profundo dolor: la actriz Yorgelis Delgado, recordada por su paso por la televisión juvenil, quedó atrapada bajo los escombros del edificio Coral Beach junto a su madre.