Carlos Espina sorprende a Shin Fujiyama con impresionante regalo: Lo que le dio en pleno Mundial

Finalmente, adelantó que uno de los momentos más especiales será entonar el himno de su país junto a otros aficionados: "Yo llevo 20 años viviendo en Honduras, lejos de mi gente, y voy a cantar el himno nacional de Japón por la primera vez. Nunca he visto un partido de la selección en el estadio; si cantando el himno nacional de Honduras me ha hecho llorar tantas veces, a saber cómo me voy a sentir con los japoneses".