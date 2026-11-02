  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a sospechoso de lavado de activos por caso Koriun en Santa Bárbara

El Ministerio Público continúa investigando las operaciones financieras de la empresa, con esta detención son cinco las personas detenidas por el caso

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 10:44
Capturan a sospechoso de lavado de activos por caso Koriun en Santa Bárbara

Las autoridades fiscales no brindaron mayores detalles de la identidad del sospechoso y sus vínculos con Koriun.

Fotos: ATIC.

Santa Bárbara, Honduras.- Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron en las últimas horas a un hombre señalado por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

Se trata de un sospechoso relacionado con el sonado caso de Inversiones Koriun, cuya identificación no fue revelada por las autoridades hasta el momento. La orden de captura fue ejecutada en la zona montañosa de Pinalejo, Santa Bárbara, mediante un operativo. Este sería la quinta persona ligada al caso.

Huyó con los ahorros de las personas: Unifín, empresa que operaba similar a Koriun

El detenido fue interceptado en su vehículo cuando viajaba acompañado por otro automotor, cuyo conductor también fue sometido a una inspección en el lugar. La aprehensión forma parte de las acciones fiscales sobre las operaciones financieras de Koriun, que continúan siendo investigadas por el Ministerio Público.

Momento en que las autoridades de la ATIC realizaban el operativo para capturar al sospechoso de lavado de activos.

Momento en que las autoridades de la ATIC realizaban el operativo para capturar al sospechoso de lavado de activos.

La detención representa un nuevo avance dentro de una investigación financiera por la que ya hay cuatro personas procesadas ante la justicia hondureña. La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó el pasado 2 de octubre el auto de formal procesamiento contra los cuatro imputados del caso Koriun, informó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tras declarar “no ha lugar” los agravios presentados por las defensas de los imputados, la resolución emitida previamente por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada se mantiene firme.

Esto encontraron en lujosa casa tras la fuga del hijo de Iván Velásquez, exgerente de Koriun

Los procesados son Iván Velásquez Castro, Esmeralda Gabarrete Sánchez, Marcos Abel Villada Galdámez y Juan Carlos García Ríos, quienes enfrentan distintos señalamientos relacionados con lavado de activos y asociación para delinquir.

El caso ha vuelto a despertar interés entre los inversionistas de Koriun, pues una nueva reforma presentada en semanas recientes en el Congreso Nacional, tendría posibles implicaciones sobre los fondos incautados por el Ministerio Público en el caso relacionado con esta empresa.

La iniciativa legislativa plantea que los recursos incautados por la Fiscalía puedan ser utilizados para combatir la criminalidad, una medida que genera incertidumbre entre las personas que esperan recuperar el dinero vinculado a Koriun.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias