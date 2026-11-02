Capturan a sospechoso de lavado de activos por caso Koriun en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron en las últimas horas a un hombre señalado por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. Se trata de un sospechoso relacionado con el sonado caso de Inversiones Koriun, cuya identificación no fue revelada por las autoridades hasta el momento. La orden de captura fue ejecutada en la zona montañosa de Pinalejo, Santa Bárbara, mediante un operativo. Este sería la quinta persona ligada al caso.

El detenido fue interceptado en su vehículo cuando viajaba acompañado por otro automotor, cuyo conductor también fue sometido a una inspección en el lugar. La aprehensión forma parte de las acciones fiscales sobre las operaciones financieras de Koriun, que continúan siendo investigadas por el Ministerio Público.

La detención representa un nuevo avance dentro de una investigación financiera por la que ya hay cuatro personas procesadas ante la justicia hondureña. La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción confirmó el pasado 2 de octubre el auto de formal procesamiento contra los cuatro imputados del caso Koriun, informó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras declarar “no ha lugar” los agravios presentados por las defensas de los imputados, la resolución emitida previamente por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada se mantiene firme. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse