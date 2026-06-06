Capturan a joven que estranguló a una mujer dentro de un hotel en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Tras andar huyendo más de seis meses, un joven fue capturado por agentes de distintas unidades de la Policía Nacional (PN); lo acusan de matar a su novia.

Se trata de José Guadalupe Pérez Bonilla, de 25 años de edad, originario de Siguatepeque, y residente en la aldea El Rodeo, en ese mismo término municipal.

El hombre, de oficio albañil, tenía una orden de captura emitida el 28 de mayo de 2026, girada por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Siguatepeque, acusado del delito de femicidio agravado, en perjuicio de Elsy Xiomara Sosa Pineda, de 38 años de edad.

Al girarse la orden de arresto, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC), lo localizaron en su domicilio en la aldea El Rodeo, dándole captura este sábado 6 de junio, a las 6:40 de la mañana.