Capturan a joven que estranguló a una mujer dentro de un hotel en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Tras andar huyendo más de seis meses, un joven fue capturado por agentes de distintas unidades de la Policía Nacional (PN); lo acusan de matar a su novia.
Se trata de José Guadalupe Pérez Bonilla, de 25 años de edad, originario de Siguatepeque, y residente en la aldea El Rodeo, en ese mismo término municipal.
El hombre, de oficio albañil, tenía una orden de captura emitida el 28 de mayo de 2026, girada por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Siguatepeque, acusado del delito de femicidio agravado, en perjuicio de Elsy Xiomara Sosa Pineda, de 38 años de edad.
Al girarse la orden de arresto, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC), lo localizaron en su domicilio en la aldea El Rodeo, dándole captura este sábado 6 de junio, a las 6:40 de la mañana.
El hecho
El crimen se perpetró el sábado 22 de noviembre de 2025, en una de las habitaciones de un hotel ubicado en la colonia Las Américas, en la ciudad de Siguatepeque.
José Pérez habría citado a Elsy Sosa en el hotel. Horas después, éste salio del hospedaje, pero no vieron salir a Elsy. El domingo en horas de la mañana, los empleados del hostal encontraron muerta a Elsy; ultimada por la vía de asfixia por estrangulamiento.
El Departamento de Homicidios de la DPI, presentó el informe investigativo al Ministerio Público (MP) de esa jurisdicción para que el ente acusador del Estado presentara el requerimiento fiscal.
Pretendiente
En aquel momento, cuando retiraban el cuerpo de la morgue del Ministerio Público, en la capital, don José Climaco Sosa, padre de la víctima, contó a EL HERALDO, que Elsy Xiomara había regresado de México hacía dos meses, es decir, a mediados del mes de septiembre de 2025; país en el que vivió por un espacio de nueve años.
"Hay sospechas de que el responsable puede ser un pretendiente, pero serán las autoridades las que van a determinar quién le quitó la vida”, manifestó el papá de Elsy.
La dama era originaria del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, pero desde que era una niña se mudó junto a su familia para trasladarse a Siguatepeque, Comayagua. Era madre de dos hijos, ambos mayores de edad.