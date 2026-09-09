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Capturan a hombre que atacó a machetazos a su pareja en Puerto Cortés hace ocho años

Según los reportes policiales, el individuo de la tercera edad, atacó a machetazos a su pareja el 17 de febrero de 2018, siendo capturado ocho años después

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 15:08
Capturan a hombre que atacó a machetazos a su pareja en Puerto Cortés hace ocho años

El hombre se dio a la fuga tras atentar contra la vida de su pareja, manteniéndose prófugo por ocho años.

 Foto: Policía Nacional

Puerto Cortés, Cortés.- Agentes de la Policía Nacional capturaron en Puerto Cortés a un individuo de la tercera edad acusado de atacar a machetazos a su pareja ocho años atrás.

De acuerdo al reporte policial, la agresión ocurrió el 17 de febrero de 2018. El sujeto, originario del departamento de El Paraíso, tomó su arma blanca con la que le dejó varias heridas a su pareja sentimental.

Los hijos de la vícitma encontraron a su madre llena de sangre y observaron que su pareja portaba consigo el machete. La mujer fue llevada de emergencia a un centro hospitalario, mientras el individuo se dio a la fuga.

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El agresor permaneció prófugo por ocho años hasta que un Juzgado de Ejecución de Puerto Cortés emitió una orden de captura el pasado 21 de mayo.

El individuo enfrentará acusaciones por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa.

Hecho similar en Comayagüela

Semanas atrás, específicamente el 29 de agosto, en la colonia Australia de Comayagüela fue aprehendido un hombre de 76 años quien atacó a machetazos a su esposa e hija, estando bajo los efectos del alcohol.

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La portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dunia Palma, explicó que "el señor bajo los efectos del alcohol, habría intentado quitarle la vida a su pareja sentimental y también a su hija luego de una discusión al calor de los tragos".

El sujeto huyó de la vivienda tras dejar heridas a su esposa e hija, quienes fueron remitidas a un centro asistencial.

Por otro lado, el pasado 6 de septiembre en Arizona (Atlántida), fue reportada la detención de un taxista de 39 años acusado de haberle quitado la vida a su pareja. Este hecho ocurrió en la colonia Rey de Reyes.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 18 (UMEP-18), el sujeto tuvo una discusión con su pareja, llegando al punto de sacar su arma de fuego y dispararle hasta matarla.

El sujeto fue capturado en la colonia Rey de Reyes del municipio de Arizona, Atlántida.

El sujeto fue capturado en la colonia Rey de Reyes del municipio de Arizona, Atlántida.

 (Foto: UMEP-18 Tela)

Al momento de su arresto, se le decomisó un revólver, el cual será sujeto de pesquisas para determinar si es la misma arma de fuego con la que habría cometido el crimen.

Asimismo, la UMEP-18 informó que el sujeto será acusado por los delitos de femicidio y porte ilegal de arma de fuego.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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