Capturan a "El Gordo" ligado a una organizacíon transnacional de tráfico de drogas, según la DNPA

Copán, Honduras.- Un presunto líder de una organización transnacional dedicado al tráfico de drogas en Honduras, fue capturado en las últimas horas en el territorio hondureño.

Se trata de Sergio Espinoza, de 32 años de edad, conocido con el apodo de “El Gordo”, sobre quien pendía una orden de captura por el delito de tráfico de drogas agravado.

La aprehensión de Sergio Espinoza se llevó a cabo en el municipio de Copán Ruinas, en el departamento de Copán, desde dónde supuestamente éste dirigía sus operaciones, que se extenderían desde la zona sur del país hacia el occidente del territorio nacional.