Capturan en El Amatillo a salvadoreño señalado de ser un violador serial

Nacaome, Valle.- La Policía Nacional capturó en la frontera de El Amatillo en la zona sur de Honduras a un ciudadano salvadoreño señalado de ser un violador serial.
Según el reporte de la Policía en sus redes sociales, el individuo se dedicaba a ser taxista y en su país de origen tenía varias denuncias por violación a mujeres.
Además, se detalla que este sujeto hacía uso de su taxi para abusar sexualmente de las mujeres, así como también para trasladarlas a moteles para ultrajarlas.
El individuo no solo es investigado en su país por crímenes sexuales, sino que también tiene acusaciones por extorsión y robo.
Hasta el momento, no se han brindado detalles de si este hombre cometió delitos estando en territorio hondureño.
Más extranjeros arrestados
Por otro lado, en la frontera de Corinto, en el municipio de Omoa fueron arrestados dos guatemaltecos, quienes portaban armas y municiones.
Los hombres fueron aprehendidos cuando se conducían en un vehículo pick-up Toyota Hilux y posteriormente detuvieron su camino a unos pocos metros del operativo policial.
Uno de los detenidos es originario de Sayaxché, Petén; y el otro es procedente de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. Ambos tienen 30 años de edad.
A los guatemaltecos se les incautó tres pistolas calibre 9 milímetros, una carabina calibre 223, 14 cargadores y 190 cartuchos sin percutir. También se les decomisó dos teléfonos celulares.
Los individuos serán remitidos a las autoridades correspondientes y enfrentarán acusaciones por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y no permitido, tenencia ilegal de munición y tráfico ilícito de armas de fuego,