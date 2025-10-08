Capturan en El Amatillo a salvadoreño señalado de ser un violador serial

Nacaome, Valle.- La Policía Nacional capturó en la frontera de El Amatillo en la zona sur de Honduras a un ciudadano salvadoreño señalado de ser un violador serial. Según el reporte de la Policía en sus redes sociales, el individuo se dedicaba a ser taxista y en su país de origen tenía varias denuncias por violación a mujeres.

Además, se detalla que este sujeto hacía uso de su taxi para abusar sexualmente de las mujeres, así como también para trasladarlas a moteles para ultrajarlas. El individuo no solo es investigado en su país por crímenes sexuales, sino que también tiene acusaciones por extorsión y robo. Hasta el momento, no se han brindado detalles de si este hombre cometió delitos estando en territorio hondureño. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Más extranjeros arrestados

Por otro lado, en la frontera de Corinto, en el municipio de Omoa fueron arrestados dos guatemaltecos, quienes portaban armas y municiones. Los hombres fueron aprehendidos cuando se conducían en un vehículo pick-up Toyota Hilux y posteriormente detuvieron su camino a unos pocos metros del operativo policial.

Uno de los detenidos es originario de Sayaxché, Petén; y el otro es procedente de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz. Ambos tienen 30 años de edad. A los guatemaltecos se les incautó tres pistolas calibre 9 milímetros, una carabina calibre 223, 14 cargadores y 190 cartuchos sin percutir. También se les decomisó dos teléfonos celulares.