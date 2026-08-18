Capturan a dos miembros de "Harold" investigados por matar una pareja en Rigores, Colón

Trujillo, Colón.- La Policía Nacional capturó a dos integrantes de la estructura criminal denominada "El Harold", investigados por el matar a una pareja en la comunidad de Rigores del municipio de Trujillo, Colón. Los sujetos, identificados como Santiago Emanuel Rodríguez Dubón y Javier Hernández Cáceres, fueron aprehendidos en Rigores entre la tarde y noche del pasado 17 de agosto.

El comisionado de la Policía, Eduardo Lanza, detalló que los individuos tenían una orden de captura por el delito de asociación para delinquir. Indicó que esta banda delictiva está conformada por siete miembros y que opera desde 2023. Sobre los detenidos, mencionó que uno se dedicaba al tráfico de drogas y otro al sicariato. "Todos los miembros de esta estructura tienen tanto órdenes de captura por asociación para delinquir, o en su defecto por homicidio y asesinato, entre otros delitos", amplió Lanza. Además, señaló que "toda la estructura está vinculada con la muerte de una pareja en Rigores" ocurrida en enero de 2025. Los esposos se conducían en una camioneta Chevorlet cuando fueron atacados a balazos, dejando a una persona herida.