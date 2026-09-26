Capturan a tres hombres por estafar a una casa comercial con venta fraudulenta de dólares

Choluteca, Honduras.- Acusados de cometer una estafa que superó los 200 mil lempiras, tres jóvenes fueron capturados en la ciudad de Choluteca, en el sur del país. El arresto fue ejecutado por elementos asignados a la Unidad Investigativa Contra Delitos Informáticos (UICDI) de la Policía Internacional (Interpol), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Los primeros dos detenidos responden a los nombres de Brayan Adolfo Gómez Baquedano, de 22 años de edad, de oficio asesor financiero, y Mario Abisaí Cañada Rodríguez, de 28 años, ambos originarios de la ciudad de Choluteca.

Los dos hombres tenían una orden de captura pendiente por el delito de estafa agravada, en perjuicio de una empresa comercial, emitidas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 11 de septiembre de 2026.



Modo de operar

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 22 de enero de 2025, cuando los propietarios de una empresa comercial fueron contactados mediante un número telefónico extranjero, aparentemente vinculado a uno de sus proveedores de origen panameño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los afectados habrían recibido una oferta para adquirir dólares estadounidenses a un precio de 23 lempiras por unidad. Posteriormente, recibieron información de una cuenta bancaria hondureña, a la que realizaron tres transferencias por un monto total de 204,700 lempiras, quedando a la espera de recibir los dólares acordados.

Horas después, los afectados fueron informados por su proveedor de que su cuenta de WhatsApp había sido vulnerada. Ante esta situación, solicitaron a la institución bancaria el bloqueo de los fondos; sin embargo, según las diligencias investigativas, el dinero ya había sido transferido hacia diferentes cuentas bancarias. Como parte del seguimiento al caso, ayer viernes, 25 de septiembre, fue capturado Roger Nahún Salinas Muñoz, de 21 años de edad, vinculado al mismo expediente judicial; detenido también mediante orden de captura por el delito de estafa agravada.