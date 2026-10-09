Capturan a asaltantes en Tegucigalpa; uno de ellos quedó grabado en video

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en las últimas horas a dos jóvenes que se dedicaban a asaltar ciudadanos en diferentes puntos de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras. Los individuos pertenecen a la banda "El Guasón" y fueron identificados bajo los alias "Chele" y "Enoc". Estos sujetos se transportaban en motocicleta por distintos sectores de la capital y amenazaban con arma de fuego a personas para despojarlas de sus pertenencias, así como cometer robos a diferentes negocios y robar motocicletas.

Uno de estos crímenes quedó captado en la grabación de una cámara de seguridad en la colonia Prados Universitarios.

El 5 de octubre, uno de ellos ingresó a un comercio situado a pocos metros de la posta policial. El asaltante con arma en mano perseguía a una mujer que buscaba esconderse en la tienda. Además, en el video se observa que el sujeto también pretendía atracar el negocio, pero termina retirándose. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ciudadanos a través de sus redes sociales también afirmaron haber visto a estos individuos delinquiendo en otras zonas, tales como en el barrio La Leona.

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