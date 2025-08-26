Capturan a tres agentes de la DPI; estarían vinculados con el crimen organizado

Ocotepeque, Honduras.- Tres agentes asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron capturados en el departamento de Ocotepeque, acusados de abuso de autoridad y actos de corrupción, según informó la Secretaría de Seguridad.
El operativo se ejecutó en las instalaciones de la UDEP-14, Ocotepeque, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, Cortés.
Los tres funcionarios enfrentan cargos por allanamiento ilegal de domicilio, robo con intimidación, abuso de autoridad, así como construcción y utilización de documentos falsos.
Además, se les vincula con la venta de bienes incautados y la obstrucción de la investigación de delitos relacionados con crimen organizado.
Entre los detenidos figura un inspector de policía y dos agentes, incluyendo a una mujer, todos asignados en los departamentos de Cholueteca, Lempira y Copán.
La captura se realizó tras meses de seguimiento e investigación por parte de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que documentó las acciones ilícitas.
“Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo hondureño en el combate frontal a la corrupción”, señaló la institución.