  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a tres agentes de la DPI; estarían vinculados con el crimen organizado

Entre los delitos por los que se les acusa a los uniformados están allanamiento ilegal de domicilio, robo con intimidación y abuso de autoridad

  • 26 de agosto de 2025 a las 10:52
Capturan a tres agentes de la DPI; estarían vinculados con el crimen organizado

Los detenidos estaban asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Foto: Cortesía

Ocotepeque, Honduras.- Tres agentes asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron capturados en el departamento de Ocotepeque, acusados de abuso de autoridad y actos de corrupción, según informó la Secretaría de Seguridad.

El operativo se ejecutó en las instalaciones de la UDEP-14, Ocotepeque, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, Cortés.

Universitario mató a su amigo para robarle su carro en Chamelecón

Los tres funcionarios enfrentan cargos por allanamiento ilegal de domicilio, robo con intimidación, abuso de autoridad, así como construcción y utilización de documentos falsos.

Además, se les vincula con la venta de bienes incautados y la obstrucción de la investigación de delitos relacionados con crimen organizado.

Entre los detenidos figura un inspector de policía y dos agentes, incluyendo a una mujer, todos asignados en los departamentos de Cholueteca, Lempira y Copán.

La captura se realizó tras meses de seguimiento e investigación por parte de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que documentó las acciones ilícitas.

Por un trago, hombre mata a su amigo en San Esteban, Olancho

“Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo hondureño en el combate frontal a la corrupción”, señaló la institución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias