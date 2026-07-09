Campesina es asesinada a machetazos frente a su familia en montaña de Intibucá

Intibucá, Honduras.- Con saña, en un acto de extrema violencia, dos hombres asesinaron a una mujer la noche del miércoles, en una zona montañosa del departamento de Intibucá. Doña María Nery Méndez regresaba de la casa de una de sus hijas, junto a otra hija, su nuera, y dos nietas de cuatro años y 14 meses, respectivamente; desde el barrio Buena Vista, hacia el centro del caserío El Barreal, perteneciente al término municipal de Intibucá. Eran aproximadamente las 7:00 de la noche. En medio de la oscuridad de la noche, las mujeres y las dos pequeñas caminaban por el estrecho camino con destino a su casa. Sin esperárselo y de forma intempestiva, dos hombres salieron del monte, de inmediato tomaron de las manos a doña María, y les dijeron a las demás mujeres que corrieran. Estremecidas por lo que estaban presenciando y por la fuerte y directa amenaza de los dos sujetos que portaban machetes, las dos mujeres tomaron en brazos a las dos niñas y comenzaron a correr con dirección a su casa.

En ese momento los dos hombres comenzaron a machetear a la mujer, provocándoles heridas profundas, mientras ella -aún sugriendo la brutal agresión- le gritaba a su hija y a su nuera, que no se detuvieron y que siguieran corriendo para que salavaran sus vidas.



El hecho violento

Seli Madrid Méndez, hija de doña María, llorando, contó a EL HERALDO cómo fue que atacaron a su madre y los últimos momentos de su vida, y que ella ya había tenido amenazas, aseveró. La familiar relató que uno de los criminales la atacó por la espalda y otro por enfrente, hasta que la hicieron caer, ante la mirada impávida e impotente de quienes le acompañaban. Los malhechores salieron salieron huyendo del lugar, mientras dejaban agonizando a la mujer campesina, quien murió en los brazos de su hija y de su nuera.

Al parecer, una tercer persona más tuvo participación en el crimen, quien les iba avisando vía teléfono por el camino, por dónde transitaba doña María y sus demás familiares, para que estos estuvieran atentos a salirles al paso en la oscuridad.



Mujer trabajadora

La mujer de 55 años de edad se dedicaba al cultivo de maíz, frijoles y yuca, junto a sus hijos e hijas, en esa parte del occidente del país, colindante con el municipio San Pedro de Zacapa, en el departamento de Santa Bárbara. Su cuerpo fue trasladado desde Intibucá hasta la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital de la República, para realizarle la respectiva autopsia médico legal. Horas después, los restos mortales de doña María Nery Méndez, fueron retirados de la morgue capitalina, y trasladados hasta El Barreal, para darle cristiana sepultura.