Hallan cuerpo en playa de El Salvador; podría ser del tercer estudiante hondureño ahogado

La Libertad, El Salvador.- La Fuerza Armada de El Salvador informó este sábado -11 de abril- que una embarcación de la Marina Nacional recuperó el cuerpo de un joven entre las playas San Diego y Las Flores, el cual podría corresponder al estudiante hondureño Olvin Alexander Mejía Solís, reportado como desaparecido. De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó durante labores de búsqueda en la zona costera, donde el día anterior se registró el incidente que involucró a un grupo de universitarios. “Embarcación de la Marina Nacional recuperó, a 1 milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, el cuerpo de un joven que se presume es el estudiante hondureño desaparecido ayer”, detalló la institución.

Las autoridades indicaron que el reconocimiento legal del cuerpo está pendiente, por lo que aún no se confirma oficialmente la identidad de la víctima. En caso de verificarse, el número de fallecidos aumentaría a tres estudiantes hondureños que habrían perdido la vida por ahogamiento en el mismo hecho. Las autoridades salvadoreñas detallaron que la tragedia de los hondureños ocurrió “mientras se bañaban en una playa del departamento de La Libertad”.

Embarcación de la Marina Nacional recuperó, a 1 milla náutica entre las playas San Diego y Las Flores, el cuerpo de un joven que se presume es el estudiante hondureño desaparecido ayer.



En caso de confirmarse la identidad, sumarían tres los estudiantes universitarios hondureños... — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) April 11, 2026

El incidente ocurrió la tarde del viernes 10 de abril, cuando un grupo de 41 estudiantes de la Universidad Católica de Honduras realizaba una gira académica en territorio salvadoreño. Los jóvenes, originarios del campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, habían concluido sus actividades programadas y se encontraban en un momento de recreación. Según la información preliminar, tres estudiantes ingresaron al mar en la playa Las Flores, donde fueron arrastrados por el fuerte oleaje.