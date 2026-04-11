Identifican a uno de los dos jóvenes encontrados embolsados en Potrerillos

Cortés, Honduras.- Como Gabriel Eliseo Ramos Ríos fue identificado uno de los dos jóvenes encontrados sin vida y embolsados en una zona de cañeras en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, al norte del país.

El joven, de 21 años, era originario del municipio de Choloma, según confirmaron las autoridades hondureñas.

La segunda víctima permanece sin identificar, según los reportes preliminares, por lo que se espera que en las próximos días se logre su reconocimiento oficial.