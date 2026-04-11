Identifican a uno de los dos jóvenes encontrados embolsados en Potrerillos

Cortés, Honduras.- Como Gabriel Eliseo Ramos Ríos fue identificado uno de los dos jóvenes encontrados sin vida y embolsados en una zona de cañeras en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés, al norte del país.
El joven, de 21 años, era originario del municipio de Choloma, según confirmaron las autoridades hondureñas.
La segunda víctima permanece sin identificar, según los reportes preliminares, por lo que se espera que en las próximos días se logre su reconocimiento oficial.
El hallazgo de los cuerpos se produjo la tarde del jueves -9 de abril-, luego de que personas que transitaban por el sector alertaran a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos abandonados en una zona cercana a cañeras, en las inmediaciones del sector de Manacales.
Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional confirmaron que se trataba de dos jóvenes que se encontraban dentro de bolsas plásticas de color rojo.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas presentaban signos de tortura y se presume que habrían muerto por asfixia.
Las autoridades no descartan que el crimen haya sido cometido en otro lugar y que posteriormente los cuerpos fueran trasladados hasta el sitio donde fueron encontrados.