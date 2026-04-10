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Universitarios hondureños mueren ahogados en El Salvador, tras gira académica

La comunidad de Santa Rosa de Copán se une en oración tras confirmarse la identidad de las víctimas, mientras uno de los jóvenes sigue desaparecido

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 19:58
Universitarios hondureños mueren ahogados en El Salvador, tras gira académica

Los estudiantes murieron tras ser arrastrados por el mar en El Salvador.

 Foto: redes sociales

El Salvador.- La Universidad Católica de Honduras (UNICAH), a través de un comunicado oficial, confirmó la muerte de dos universitarios hondureños y la desaparición de un tercero en la República de El Salvador.

Las víctimas mortales han sido identificadas como Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus. Ambos jóvenes formaban parte del grupo del Campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, que viajó al vecino país el pasado miércoles para cumplir con una gira educativa enfocada en su formación como futuros ingenieros.

El universitario desaparecido es Olvin Alexander Mejía Solís, quien aún permanece desaparecido en aguas salvadoreñas.

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Según el reporte oficial emitido por la institución, el fatal incidente ocurrió tras concluir las actividades académicas programadas.

Los universitarios se encontraban compartiendo un espacio de esparcimiento, cuando presuntamente, las fuertes corrientes y el oleaje dificultaron su salida del mar.

Por su parte, la institución manifestó su profundo dolor ante la devastadora noticia. En su comunicado oficial, manifestaron: "En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva sus oraciones por el descanso eterno de nuestros jóvenes".

Los cuerpos de Fredy y Alexis fueron recuperados por miembros del equipo local de socorro. Mientras tanto, las labores de búsqueda para localizar a Olvin Alexander continúan.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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