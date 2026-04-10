Universitarios hondureños mueren ahogados en El Salvador, tras gira académica

El Salvador.- La Universidad Católica de Honduras (UNICAH), a través de un comunicado oficial, confirmó la muerte de dos universitarios hondureños y la desaparición de un tercero en la República de El Salvador.

Las víctimas mortales han sido identificadas como Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus. Ambos jóvenes formaban parte del grupo del Campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, que viajó al vecino país el pasado miércoles para cumplir con una gira educativa enfocada en su formación como futuros ingenieros.

El universitario desaparecido es Olvin Alexander Mejía Solís, quien aún permanece desaparecido en aguas salvadoreñas.