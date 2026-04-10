Universitarios hondureños mueren ahogados en El Salvador, tras gira académica

El Salvador.- La Universidad Católica de Honduras (UNICAH), a través de un comunicado oficial, confirmó la muerte de dos universitarios hondureños y la desaparición de un tercero en la República de El Salvador.
Las víctimas mortales han sido identificadas como Fredy Arnulfo Valle Aguilar y Alexis Roberto Romero Lemus. Ambos jóvenes formaban parte del grupo del Campus Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa de Copán, que viajó al vecino país el pasado miércoles para cumplir con una gira educativa enfocada en su formación como futuros ingenieros.
El universitario desaparecido es Olvin Alexander Mejía Solís, quien aún permanece desaparecido en aguas salvadoreñas.
Según el reporte oficial emitido por la institución, el fatal incidente ocurrió tras concluir las actividades académicas programadas.
Los universitarios se encontraban compartiendo un espacio de esparcimiento, cuando presuntamente, las fuertes corrientes y el oleaje dificultaron su salida del mar.
Por su parte, la institución manifestó su profundo dolor ante la devastadora noticia. En su comunicado oficial, manifestaron: "En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva sus oraciones por el descanso eterno de nuestros jóvenes".
Los cuerpos de Fredy y Alexis fueron recuperados por miembros del equipo local de socorro. Mientras tanto, las labores de búsqueda para localizar a Olvin Alexander continúan.
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