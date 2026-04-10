Nelson Cárcamo, entrenador y director técnico que fue asesinado en un taller en Lempira

La comunidad de Goalmoaca, en Erandique, Lempira, se encuentra consternada por la muerte Nelson Octavio Cárcamo, un hombre con una trayectoria ligada al deporte que fue brutalmente asesinado a disparos en un taller mecánico de la localidad el pasado jueves 9 de abril. A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, hombres desconocidos habrían interceptado a Cárcamo dentro del establecimiento. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra su humanidad, dejando su cuerpo inerte en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han precisado el móvil que originó este hecho sangriento. Pese al despliegue de patrullas en los alrededores de Gualmoaca, todavía no se reportan capturas de personas sospechosas vinculadas al crimen.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen para acordonar las escena, realizar indagaciones y el levantamiento. A pesar de que familiares de la víctima se opusieron a que las autoridades se llevaran el cadáver de Cárcamo, no lograron impedirlo.
Nelson Octavio, cariñosamente conocido por sus amigos y allegados como "Tavo", era un rostro familiar en las canchas de Lempira. Su asesinato ha generado una profunda conmoción entre los habitantes, quienes no tardaron en volcar su pesar a través de las redes social.
Según recordaron sus conocidos, se desempeñó con éxito tanto en el papel de jugador como en la exigente labor de director técnico en diferentes categorías.
El portal Tecuerenche Deportiva destacó su espíritu colaborador fuera de las canchas. "Fue una persona servicial en la vida y en el ámbito deportivo, donde dejó una huella imborrable", señalaron al recordar su paso por equipos como Galácticos y Veteranos.
Su legado en el fútbol femenino de Erandique fue especialmente significativo. Las jugadoras del Deportivo Erandique Femenil, equipo que dirigió con esmero, expresaron que "Tavo" fue mucho más que un estratega para cada una de las integrantes del plantel.
En un emotivo comunicado, el club resaltó que el ahora occiso funcionó como un guía y un apoyo constante. Para ellas, Cárcamo fue una persona que creyó en el talento de la mujer dentro y fuera de la cancha, fomentando el compromiso y la pasión.
Familiares, amigos y conocidos de Nelson se encuentran devastados por su muerte, por lo que piden a las autoridades que se investigue.
Este viernes, una gran multitud se sumó a la caravana fúnebre de Cárcamo para darle el último adiós después de haberlo velado durante la noche del pasado jueves.
Sus restos mortales ya descansan en el Cementerio Municipal de Erandique, Lempira.