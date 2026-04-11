Con un disparo en la cabeza y tendido sobre su cama: Cristian Casco, hallado muerto en una posta

Como Cristian Adolfo Casco, de 28 años, quien formaba parte de la Policía Preventiva y se encontraba asignado a la posta policial de Texíguat, en el departamento de El Paraíso, fue identificada la persona fallecida.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven era originario de Danlí. ¿Qué se sabe del caso?
El miembro de la Policía Nacional fue hallado sin vida, tendido en una cama al interior de la posta policial donde estaba asignado.
En el área de descanso donde fue encontrado el cuerpo, yacía sobre su cama, con la ropa puesta y con los pies posados en el suelo.
Según información preliminar, presentaba una herida de bala en la cabeza. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a Medicina Forense en Tegucigalpa para realizar la autopsia legal.
Sus compañeros indicaron que la noche anterior se encontraba compartiendo durante la guardia y luego cada uno se retiró a descansar. Al no responder al llamado de cambio de turno, fue encontrado sin signos vitales en su dormitorio.
El caso está rodeado de misterio. Las autoridades aún no han informado si se trató de un crimen o de una decisión personal del joven de 28 años.
En la habitación donde fue hallado el cuerpo se observó una caja de jugo sobre la mesa, entre otros objetos.
La Policía Nacional lamentó la pérdida de uno de sus miembros: “Nuestro más sincero pésame a familiares, amigos y compañeros”.