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Auto de formal procesamiento para red de phishing que en 41 minutos le quitó L586 mil a un ciudadano

Una cuenta digital, 17 transferencias y solo 41 minutos bastaron para mover L 586,579 de un ciudadano. Ahora los señalados enfrentan proceso judicial

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 14:23
Auto de formal procesamiento para red de phishing que en 41 minutos le quitó L586 mil a un ciudadano

Los señalados en este crimen se enfrentan un proceso judicial.

 Foto: Facebook Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público confirmó este viernes 18 de septiembre auto de formal procesamiento para seis personas señaladas por el delito de receptación de estafa informática en perjuicio de un ciudadano.

Según el comunicado del Ministerio Público, en apenas 41 minutos, la red de estafadores realizó 17 transferencias con destino a cuentas bancarias a nombre de terceros, transfiriendo un monto superior 586,579 lempiras.

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Según la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) todo ocurrió en menos de una hora y desde la cuenta de la víctima, luego de haberla vulnerado a través de pishing, una modalidad de ciberataque con la que los delincuentes engañan a las personas.

El dinero terminó en diferentes cuentas bancarias que estarían vinculadas a los detenidos identificados como Elvin Ernesto Osorto Galo y su pareja, Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elkis Yanoris Pérez Gutiérrez, capturados en Danlí, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (Feprosi) logró obtener el auto de formal procesamiento en contra de los señalados. La audiencia preliminar en contra de los señalados está programada para el próximo 2 de octubre de 2026, según el comunicado emitido por el Ministerio Público.

Pishing

Según las autoridades, los estafadores recurren a mensajes de texto, correos electrónicos y sitios web falsos para engañar a las víctimas y robar su información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito o débito y datos personales.

La institución clasifica estos hechos como "delitos informáticos pluriofensivos" o sea, que golpean más de un bien protegido por la ley al mismo tiempo.

En ese sentido, las autoridades instan a todos los ciudadanos a ser más precavidos y no acceder a enlaces dudosos. Asimismo, a confirmar que los mensajes recibidos sean genuinos y denunciar cualquier hecho parecido con estafas informáticas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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