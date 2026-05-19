ATIC asegura varias propiedades del extinto narcotraficante Magdaleno Meza

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro bienes inmuebles, propiedad del extinto Magdaleno Meza Fúnez, fueron aseguradas por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en tres departamentos del país.
Estas acciones de aseguramiento se ejecutaron en la aldea Las Flores, en el municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara. Ahí, en la ribera del río Culupa, fueron aseguradas tres propiedades, entre estas varias haciendas.
Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, detalló que "en este caso en específico, son varias propiedades, algunas haciendas y varias extensiones de terreno que se están asegurando por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, a raíz de este proceso investigativo en contra de las actividades ilícitas de Magdaleno Meza y de su núcleo familiar".
Además, un terreno de 1,233 manzanas de extensión, ubicado en la aldea El Guante, municipio de Cedros, en Francisco Morazán. Asimismo, las sociedades mercantiles Tecnonet HN S. DE R.L. e Investigaciones y Logística S. DE R.L, inscritas en el departamento de Copán.
Narcopista
"De acuerdo con la investigación y la información que se nos ha proporcionado por parte de los agentes, esta propiedad serviría para la construcción de una narcopista clandestina, para poder aterrizar avionetas cargadas de droga para esta estructura criminal", indicó Galindo.
Magdaleno Meza, también conocido como Nery Orlando López Sanabria, lideró una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, desde el año 2006.
Según la ATIC, él utilizaba mecanismos de ocultamiento patrimonial, como la adquisición de bienes que ponía a nombre de terceros y la creación de sociedades mercantiles de "maletín", para legitimar recursos de procedencia ilícita.
La investigación, vincula directamente a su entorno familiar y a colaboradores, en la administración y adquisición de activos que siguieron vigentes después de su muerte.
Mez Fúnez fue asesinado el 26 de octubre de 2019, en el interior de la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en el municipio de Ilama, Santa Bárbara; ejecutado a puñaladas y a disparos por al menos cuatro reclusos de ese centro penal.