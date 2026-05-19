ATIC asegura varias propiedades del extinto narcotraficante Magdaleno Meza

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro bienes inmuebles, propiedad del extinto Magdaleno Meza Fúnez, fueron aseguradas por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en tres departamentos del país.

Estas acciones de aseguramiento se ejecutaron en la aldea Las Flores, en el municipio de Macuelizo, departamento de Santa Bárbara. Ahí, en la ribera del río Culupa, fueron aseguradas tres propiedades, entre estas varias haciendas.

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, detalló que "en este caso en específico, son varias propiedades, algunas haciendas y varias extensiones de terreno que se están asegurando por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, a raíz de este proceso investigativo en contra de las actividades ilícitas de Magdaleno Meza y de su núcleo familiar".