Allanan propiedad vinculada a Magdaleno Meza por supuestos químicos para drogas

Copán Honduras.- Como parte de un proceso investigativo en curso, el Ministerio Público efectuó un allanamiento de morada en una propiedad vinculada a Magdaleno Meza, también conocido como Nery Orlando López Sanabria, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras.
El operativo se realizó el martes 4 de noviembre a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), donde se llevó a cabo el levantamiento de información y recolección de muestras e indicios.
Según datos oficiales, las acciones están relacionadas con información que señala que en el inmueble podrían existir barriles enterrados que contendrían precursores químicos, supuestamente destinados para la elaboración de drogas sintéticas.
Las labores forman parte de las acciones dirigidas en el marco de la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas (CTPI-PQDS). Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los hallazgos o resultados del operativo.
Magdaleno Meza Fúnez, fue arrestado en 2018 por la Policía Militar y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), en el contexto de investigaciones relacionadas con tráfico de drogas.
Posteriormente, fue asesinado ese mismo año dentro de la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en un hecho sangriento registrado por cámaras del centro penitenciario.