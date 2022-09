“Todo se lo dejo a Dios, me quitaron mi hijo que me ayudaba”: madre de agricultor asesinado en Tatumbla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Todo se lo dejo a Dios, me quitaron a mi hijo que me ayudaba”, lamentó acongojada una madre mientras la policía acordonaba la zona donde yacía el cuerpo de su hijo.

La víctima correspondía al nombre de Alcides Ortega Rodríguez, de 48 años, quien se dedicaba a la agricultura en Tatumbla, comunidad Cruz del Arco, Francisco Morazán.

Su madre, doña Fedelina Rodríguez, relató a EL HERALDO que su hijo se dirigía hacía el mercado, cuando desconocidos salieron a su paso y le dispararon en varias ocasiones, quitándole la vida.

Me dijo “madre voy a ir al mercado, y le di su café y su comidita, pero estaba callado y no me dijo ni una palabra cuando salió. Poniendo más leña estaba cuando me avisaron que lo habían matado”, expresó angustiada la señora.

“Todo se lo dejo a Dios”, dijo la señora esperando que se trate de un asalto la razón por la que su hijo murió en las últimas horas.

La policía encontró en la escena del crimen más de 10 casquillos de arma automática.

Preocupados los lugareños piden a las autoridades más presencia policial, por el alto grado de violencia que se vive en la zona, puesto que aseguran que ya no salen por las noches por los constantes asaltos y homicidios.

Además, en días anteriores en la aldea Ciprés un hombre identificado como Junior Joel Ventura Escobar, de 38 años, perdió la vida cuando fue ultimado por varios disparos de arma de fuego.

