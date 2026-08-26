Asesinan a mujer y la dejan en una finca de palma africana de Bonito Oriental, Colón

Bonito Oriental, Colón.- Este miércoles -26 de agosto- en una finca de palma africana del municipio de Bonito Oriental en Colón, fue hallada una mujer que fue asesinada con un arma de fuego. El cuerpo fue encontrado en una finca ubicada en la comunidad de San José del Cinco. La víctima fue identificada como María Silveria Zavala, de 46 años. Según relató de José Tomás Zavala, hermano de la fallecida, desde la tarde de ayer no se tenía información alguna sobre ella, generando preocupación en su familia por su desaparición.

Fue hasta este día que un hijo de Zavala la encontró sin vida en la finca, con signos de haber sido atacada a disparos. "Mi hermana me cuidaba a mí desde pequeño", recordó José Tomás, describiéndola como si fuera su segunda madre, ya que su prógenitora biológica también falleció. Explicó que María Silveria se dedicaba a barrer y a recolectar culantro para venderlo y así sustentar su hogar, asegurando que no tenía conflictos con nadie. En ese sentido, atribuye que el crimen contra su hermana fue "por pura maldad". También indicó que María Silveria tenía cuatro hijos, pero que tiempo atrás a uno de ellos lo asesinaron en un bus.

Segundo crimen en Bonito Oriental