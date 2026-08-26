Hallan sin vida a hombre dentro de una bodega en el barrio La Bolsa

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una bodega ubicada en el barrio La Bolsa, en las cercanías de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en la capital hondureña.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, de quien se desconoce la identidad, se desempeñaba como encargado de cuidar la bodega durante la noche.

El hallazgo ocurrió luego de que personas que llegaron al lugar tocaran la puerta para que les abriera, pero al no obtener respuesta, decidieron forzar la entrada.