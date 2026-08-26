Hallan sin vida a hombre dentro de una bodega en el barrio La Bolsa

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una bodega ubicada en el barrio La Bolsa, en las cercanías de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), en la capital hondureña.
De acuerdo con información preliminar, la víctima, de quien se desconoce la identidad, se desempeñaba como encargado de cuidar la bodega durante la noche.
El hallazgo ocurrió luego de que personas que llegaron al lugar tocaran la puerta para que les abriera, pero al no obtener respuesta, decidieron forzar la entrada.
Una vez dentro, encontraron al hombre desplomado en el patio de la propiedad, al pie de un árbol de mango.
Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Las autoridades policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.
Será mediante las pesquisas y la autopsia sue se determinará la causa exacta del fallecimiento.