Agricultor es asesinado a disparos en Bonito Oriental, Colón

Colón, Honduras.-Un hombre de 34 años fue asesinado la mañana de este miércoles 26 de agosto a disparos en el barrio El Centro de Bonito Oriental, departamento de Colón.
La víctima fue identificada por sus familiares como Allan Antonio Fuentes López, de 34 años, quien se dedicaba a la agricultura en la zona.
Fuentes López vestía una camisa blanca, pantalón de jean y botas de hule cuando fue encontrado sin vida tirado en medio de una calle. Tras el hallazgo, sus familiares llegaron hasta el lugar y reconocieron el cadáver.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba heridas provocadas por arma de fuego; las autoridades detallaron que fue asesinado en un lugar y luego lanzado en ese sector.
La madre de la víctima manifestó que su hijo no tenía problemas con ninguna persona y que era un hombre dedicado a su trabajo como agricultor.
Allan Antonio Fuentes López era esposo y padre de tres hijas. Su muerte ha causado consternación entre familiares y personas de la comunidad.
Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer quiénes fueron los responsables del crimen.