  1. Inicio
  2. · Sucesos

Agricultor es asesinado a disparos en Bonito Oriental, Colón

La víctima fue identificada por sus familiares como Allan Antonio Fuentes López; deja tres hijas y una viuda

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 09:25
Agricultor es asesinado a disparos en Bonito Oriental, Colón

Al lugar llegaron las autoridades policiales y los familiares del fallecido.

 Foto: Captura de video

Colón, Honduras.-Un hombre de 34 años fue asesinado la mañana de este miércoles 26 de agosto a disparos en el barrio El Centro de Bonito Oriental, departamento de Colón.

La víctima fue identificada por sus familiares como Allan Antonio Fuentes López, de 34 años, quien se dedicaba a la agricultura en la zona.

Fuentes López vestía una camisa blanca, pantalón de jean y botas de hule cuando fue encontrado sin vida tirado en medio de una calle. Tras el hallazgo, sus familiares llegaron hasta el lugar y reconocieron el cadáver.

"Chemo" habría acompañado a entregar la droga a víctimas de El Cimarrón

De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba heridas provocadas por arma de fuego; las autoridades detallaron que fue asesinado en un lugar y luego lanzado en ese sector.

La madre de la víctima manifestó que su hijo no tenía problemas con ninguna persona y que era un hombre dedicado a su trabajo como agricultor.

Allan Antonio Fuentes López era esposo y padre de tres hijas. Su muerte ha causado consternación entre familiares y personas de la comunidad.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer quiénes fueron los responsables del crimen.

Discutió con su padre y este lo mató a machetazos: el caso de Marcelo Laínez en Omoa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias