Agricultor es asesinado a disparos en Bonito Oriental, Colón

Colón, Honduras.-Un hombre de 34 años fue asesinado la mañana de este miércoles 26 de agosto a disparos en el barrio El Centro de Bonito Oriental, departamento de Colón.

La víctima fue identificada por sus familiares como Allan Antonio Fuentes López, de 34 años, quien se dedicaba a la agricultura en la zona.

Fuentes López vestía una camisa blanca, pantalón de jean y botas de hule cuando fue encontrado sin vida tirado en medio de una calle. Tras el hallazgo, sus familiares llegaron hasta el lugar y reconocieron el cadáver.