Asesinan a empleado del IHSS dentro de una cantina en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre fue asesinado a disparos la noche de este sábado -9 de mayo- dentro de una cantina ubicada en la colonia La Laguna, muy cerca del punto de taxis que dirige hacia la colonia Villa Franca de Comayagüela, en la capital de Honduras.
La víctima fue identificada preliminarmente como José Luis Álvarez, conocido con el alias de “Pollo”.
De acuerdo con la información inicial, los asesinos llegaron hasta el establecimiento y atacaron directamente al hombre, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
Según se conoció, de forma preliminar, Álvarez laboraba desde hace aproximadamente 22 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Tras el crimen, agentes policiales y equipos de investigación se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar la recolección de evidencias.
Personal de Medicina Forense también llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el hecho ni sobre el posible móvil del ataque.
El caso permanece bajo investigación mientras agentes revisan testimonios y otros indicios recopilados en la escena.
La muerte violenta de Álvarez ha causado consternación entre personas cercanas a la víctima y residentes del sector.