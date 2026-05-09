Asesinan a empleado del IHSS dentro de una cantina en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre fue asesinado a disparos la noche de este sábado -9 de mayo- dentro de una cantina ubicada en la colonia La Laguna, muy cerca del punto de taxis que dirige hacia la colonia Villa Franca de Comayagüela, en la capital de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como José Luis Álvarez, conocido con el alias de “Pollo”.

De acuerdo con la información inicial, los asesinos llegaron hasta el establecimiento y atacaron directamente al hombre, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.