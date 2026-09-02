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Asesinan a balazos a un hombre mientras caminaba por una calle de Cane, La Paz

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del martes 01 de septiembre mientras caminaba por una calle de Cane, La Paz, según informaron autoridades

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 06:48
Asesinan a balazos a un hombre mientras caminaba por una calle de Cane, La Paz

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida oficialmente.

 Foto: Cortesía redes sociales

La Paz, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos durante la tarde del martes 01 de septiembre en una calle del municipio de Cane, departamento de La Paz, en un hecho violento que mantiene bajo investigación a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba caminando por la vía pública cuando varios sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas que ocasionaron su muerte en el lugar.

Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del sector con rumbo desconocido, mientras vecinos alertaban sobre lo ocurrido y las autoridades se desplazaban hasta la escena del crimen.

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Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida oficialmente, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen el proceso de identificación y reconocimiento del cuerpo.

Elementos policiales acordonaron la zona para llevar a cabo las primeras diligencias, recopilar evidencias y recabar información que permita establecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Emergencia nacional

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), Honduras registra 1,461 homicidios entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, un promedio de 6 a 7 muertes violentas diarias.

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Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de casos, con 223 y 215 homicidios, respectivamente. El 75 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y más de la mitad de las víctimas tenían entre 22 y 39 años.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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