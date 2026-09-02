Asesinan a balazos a un hombre mientras caminaba por una calle de Cane, La Paz

La Paz, Honduras.- Un hombre fue asesinado a disparos durante la tarde del martes 01 de septiembre en una calle del municipio de Cane, departamento de La Paz, en un hecho violento que mantiene bajo investigación a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba caminando por la vía pública cuando varios sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas que ocasionaron su muerte en el lugar.

Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del sector con rumbo desconocido, mientras vecinos alertaban sobre lo ocurrido y las autoridades se desplazaban hasta la escena del crimen.