Asesinan a una mujer en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- De varios disparos fue asesinada una mujer cuando se conducía en su motocicleta en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras. El hecho violento ocurrió entre la tarde y noche del pasado viernes 2 de octubre. La víctima fue identificada como Katy Mabel Ávila Rodríguez, de 31 años de edad y residente en la colonia mencionada. Medios de comunicación informaron que el ataque contra Ávila se perpetuó en el sector de Flores de Oriente. Sujetos desconocidos esperaban que la mujer transitara por la zona, interceptándola y quitándole la vida con sus armas de fuego.

Según reportó Radio Cadena Voces, Ávila tenía antecedentes delictivos por tráfico de drogas. Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para iniciar las indagaciones del crimen y sus responsables, mientras personal de Medicina Forense trasladó los restos de la víctima a la morgue del Ministerio Público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los crímenes violentos contra las mujeres continuan registrándose en el país. Previo a la muerte de Ávila, el jueves 1 de octubre fue acribillada otra ciudadana en el municipio de Choloma, Cortés. La fallecida fue identificada como Ariani Burgos, de 22 años de edad, a quien le quitaron la vida a cercanías de una pulpería situada en la colonia Los Almendros. Las autoridades investigan el caso y de momento no se han brindado más detalles sobre los autores del crimen y el motivo del atentado contra Burgos.