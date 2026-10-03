Maryuri Hernández Shunder queda en prisión por tráfico de drogas agravado en SPS

San Pedro Sula, Honduras.-La joven Maryuri Fabiola Hernández Shunder fue enviada a prisión preventiva luego de que un juzgado especializado resolviera dictarle auto de formal procesamiento por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir.

La resolución se produjo durante la audiencia inicial desarrollada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula.

Hernández Shunder fue capturada mediante una orden judicial luego de varios allanamientos realizados por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en varias viviendas del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Durante la audiencia, las partes procesales presentaron los medios de prueba relacionados con la investigación. Tras valorar los indicios presentados, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que existían elementos racionales suficientes para dictar el auto de formal procesamiento.