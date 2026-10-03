Maryuri Hernández Shunder queda en prisión por tráfico de drogas agravado en SPS

San Pedro Sula, Honduras.-La joven Maryuri Fabiola Hernández Shunder fue enviada a prisión preventiva luego de que un juzgado especializado resolviera dictarle auto de formal procesamiento por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir.
La resolución se produjo durante la audiencia inicial desarrollada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula.
Hernández Shunder fue capturada mediante una orden judicial luego de varios allanamientos realizados por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en varias viviendas del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.
Durante la audiencia, las partes procesales presentaron los medios de prueba relacionados con la investigación. Tras valorar los indicios presentados, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que existían elementos racionales suficientes para dictar el auto de formal procesamiento.
La Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales y testificales. Entre los elementos expuestos se encuentran un dictamen toxicológico, la extracción de información telefónica, testimonios de agentes y otros indicios relacionados con la presunta vinculación de la joven a una estructura delictiva.
Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que la defensa de la imputada pidió que se dictara un sobreseimiento.
La jueza consideró, entre otros aspectos, el peligro de fuga y la posibilidad de que la imputada se reintegrara a actividades delictivas, por lo que resolvió imponer la prisión preventiva.
La medida cautelar deberá ser cumplida bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de Tela, ubicado en el municipio de Tela, Atlántida.
Hernández Shunder es señalada por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir, en perjuicio de la salud pública y los derechos fundamentales de la sociedad y del Estado de Honduras.
La audiencia preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del martes 3 de noviembre, etapa en la que continuará el proceso judicial en contra de la imputada.