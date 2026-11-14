Arrestan a sexagenario acusado de robarse mercadería valorada en dos millones de lempiras

Cortés, Honduras.- Un adulto mayor fue capturado en la zona norte del país, acusado de robarse un camión -junto co otra persona- con mercadería valorada en dos millones de lempiras.
Se trata de Porfirio Rodríguez Argueta, de 62 años de edad, originario de Tela, en el departamento de Atlántida, de oficio motorista.
El sexagenario fue capturado en la colonia Canaán, en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, dónde los investigadores lograron ubicar y detener al sospechoso.
Sobre Porfirio Rodríguez pendía una orde de captura emitida el 26 de mayo de 2026, por el delito de robo con violencia e intimidación agravado, en perjuicio de una empresa y dos ciudadanos.
El ilícito
De acuerdo con las averiguaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos se registraron en el mes de marzo del presente año, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón.
El ahora detenido y otro implicado, laboraban para una empresa, y habrían sustraído un camión de la compañía lleno de mercadería, y posteriormente la comercializaron, ocasionando un perjuicio económico estimado de dos millones de lempiras.
La orden de judicial para su arresto fue girada el 11 de mayo de 2026, por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, por el delito antes indicado.
Don Porfirio Rodríguez Argueta fue puesto a disposición del juzgado que solicitó la detención, para continuar con el procedimiento legal correspondiente.