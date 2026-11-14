Arrestan a sexagenario acusado de robarse mercadería valorada en dos millones de lempiras

Cortés, Honduras.- Un adulto mayor fue capturado en la zona norte del país, acusado de robarse un camión -junto co otra persona- con mercadería valorada en dos millones de lempiras.

Se trata de Porfirio Rodríguez Argueta, de 62 años de edad, originario de Tela, en el departamento de Atlántida, de oficio motorista.

El sexagenario fue capturado en la colonia Canaán, en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, dónde los investigadores lograron ubicar y detener al sospechoso.