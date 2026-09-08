Adulto mayor es capturado por presunto parricidio ocurrido en Olancho en 2016

Catacamas, Olancho.- Un hombre de 83 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras permanecer prófugo de la justicia durante casi una década por su presunta responsabilidad en el delito de parricidio en perjuicio de su hijo.

La captura se ejecutó en el barrio El Espino, del municipio de Catacamas, donde un equipo de agentes de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal realizó labores de seguimiento y vigilancia para dar cumplimiento a una orden judicial pendiente.

De acuerdo con el expediente judicial, el detenido es un jornalero, originario y residente de Catacamas, quien era buscado desde 2016 por su presunta participación en la muerte de su hijo, identificado como Fidel Arriola Gómez.