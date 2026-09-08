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Adulto mayor es capturado por presunto parricidio ocurrido en Olancho en 2016

Según el documento judicial, al adulto mayor se le acusa de quitarle la vida a su hijo, solicitado por los juzgados de Catacamas desde noviembre de 2016

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 10:31
Adulto mayor es capturado por presunto parricidio ocurrido en Olancho en 2016

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en 2016 en el departamento de Olancho, Honduras.

 Foto: Cortesía DPI

Catacamas, Olancho.- Un hombre de 83 años fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tras permanecer prófugo de la justicia durante casi una década por su presunta responsabilidad en el delito de parricidio en perjuicio de su hijo.

La captura se ejecutó en el barrio El Espino, del municipio de Catacamas, donde un equipo de agentes de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal realizó labores de seguimiento y vigilancia para dar cumplimiento a una orden judicial pendiente.

De acuerdo con el expediente judicial, el detenido es un jornalero, originario y residente de Catacamas, quien era buscado desde 2016 por su presunta participación en la muerte de su hijo, identificado como Fidel Arriola Gómez.

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Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en 2016 en el departamento de Olancho, por lo que las autoridades mantenían vigente una orden de captura emitida por los Juzgados de Ejecución de la Sección Judicial de Catacamas el 10 de noviembre de ese mismo año.

Tras concretarse el arresto, los agentes de la DPI le dieron a conocer sus derechos y posteriormente, lo trasladaron hasta los juzgados correspondientes, donde deberá continuar el proceso judicial conforme a lo establecido por la legislación hondureña.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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