Decomisan cargamento valorado en más de 600 mil lempiras y capturan a dos hombres en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Dos hombres fueron capturados en el departamento de Choluteca tras ser sorprendidos transportando un cargamento de mercadería sin documentación que acreditara su procedencia legal, cuyo valor supera el medio millón de lempiras en el mercado nacional. El hecho se registró en el punto de control interno de Pavana, donde se requirió un camión que circulaba por la zona. Al inspeccionar el automotor, las autoridades encontraron una considerable cantidad de productos que, según se informó, ingresaron al país sin el debido respaldo legal.

Los detenidos, ambos de 37 años y originarios de Choluteca, fueron arrestados en flagrancia bajo la sospecha del delito de contrabando en perjuicio de la Hacienda Pública. Durante la revisión del vehículo se decomisaron 120 fardos de bebida energizante, que suman unas 2,800 unidades valoradas en aproximadamente 85 lempiras cada una. Asimismo, se encontraron 110 cajas de focos de 60 vatios, equivalentes a 11,000 unidades, con un precio estimado de 35 lempiras por foco. Además del cargamento, se incautó un teléfono celular marca iPhone, color azul, que quedó como parte de la evidencia. El valor total de la mercadería decomisada asciende a unos 629,800 lempiras, según estimaciones preliminares, cifra que supera el medio millón de lempiras.