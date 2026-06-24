ADN confirma que osamenta hallada corresponde a Yorleni Alas, joven desaparecida en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- Luego de semanas de angustia por los resultados, finalmente el Centro de Ciencias Forenses y Medicina Legal de San Pedro Sula confirmó que el cuerpo encontrado en estado de descomposición es de Yorleni Alas, la joven desaparecida desde el pasado 4 de mayo. La osamenta fue encontrada el 13 de mayo en un solar baldío cubierto de maleza en la colonia 1 de Mayo, en el sector de Nuevos Horizontes de Puerto Cortés, donde inicialmente no se logró confirmar su identidad. Sin embargo, los peritos manejaron la hipótesis preliminar de que podría tratarse de la joven debido a algunos indicios encontrados en el sitio, como pulseras que portaba la víctima.

El Centro de Medicina Legal en San Pedro Sula sometió los restos a análisis de ADN para confirmar la identidad de la persona encontrada en la zona, aunque los familiares aún mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

Hoy 24 de junio, tras 51 días en espera, la verificación de los resultados forenses determinaron que los restos correspondían efectivamente a Yorleni Alas, según informó el portavoz del Ministerio Público, Edgardo Cruz. El cuerpo ya fue entregado a sus familiares, quienes durante todo este tiempo estuvieron pidiendo ayuda para poder hacer justicia “Ya está confirmado... gracias a Dios ya tenemos lo que pedíamos, que era saber la verdad. Ahora lo que pedimos es justicia para los hechos, que esto no se quede así”, expresó el padre al salir de las instalaciones forenses.

Lo ocurrido