Acusan a excoordinadora de posgrado en la UNAH por tratos crueles contra médica residente

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra la doctora Diana Sierra, señalada por el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de una médica que cursaba el posgrado de Otorrinolaringología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2022.

Según la investigación, la doctora Enid Valle habría sido objeto de un trato desigual, despectivo y humillante desde el inicio de la especialidad, cuando Sierra Amador se desempeñaba como coordinadora académica del programa.

Las autoridades informaron que la situación se agravó en noviembre de ese año, cuando la acusada intentó expulsar a la residente bajo la acusación de negligencia médica por la supuesta muerte de un paciente. No obstante, las diligencias determinaron que la afirmación era falsa, ya que el paciente se encontraba con vida.