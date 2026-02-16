Acusan a excoordinadora de posgrado en la UNAH por tratos crueles contra médica residente

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra la doctora Diana Sierra, señalada por el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de una médica que cursaba el posgrado de Otorrinolaringología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2022.
Según la investigación, la doctora Enid Valle habría sido objeto de un trato desigual, despectivo y humillante desde el inicio de la especialidad, cuando Sierra Amador se desempeñaba como coordinadora académica del programa.
Las autoridades informaron que la situación se agravó en noviembre de ese año, cuando la acusada intentó expulsar a la residente bajo la acusación de negligencia médica por la supuesta muerte de un paciente. No obstante, las diligencias determinaron que la afirmación era falsa, ya que el paciente se encontraba con vida.
“Valle fue sometida a reiteradas audiencias de descargo, en un contexto que, según la investigación, tenía como finalidad afectar su carrera profesional”, agregaron las autoridades.
La investigación también documenta que Sierra Amador habría lesionado la imagen e integridad moral de la víctima al difundir una fotografía de carácter privado. Por ese hecho, la imputada fue condenada en 2025 por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
A raíz de los presuntos actos de hostigamiento, la doctora Valle no logró culminar su especialidad, lo que le generó afectaciones psicológicas que fueron corroboradas mediante evaluaciones de la Dirección General de Medicina Forense.
El Ministerio Público indicó que la conducta atribuida a la acusada se enmarca en el artículo 217 del Código Penal, que sanciona los tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionario público.