25 misquitos son detenidos por escandalizar en la vía pública en la isla de Roatán

Islas de la Bahía, Honduras.- Al menos 25 personas fueron detenidas por la Policía Nacional (PN), tras protagonizar un violento zafarrancho en una de las zonas más empobrecidas de las paradisiaca isla de Roatán, en el departamento de Isla de la Bahía. El escándalo público era realizado por un grupo de hombres, en su mayoría jovenes, originarios de La Mosquitia hondureña, que han migrado desde su departamento Gracias a Dios, pero al parecer, no con fines de llevar progreso a la isla. Todo inició con una riña entre los mismos misquitos, presuntamente, peleando los artículos que habían hurtado horas antes, de un negocio que tomó fuego en la zona de Coxen Hole. El alboroto que llegó a una fuerte golpiza contra uno de estos ciudadanos, derivo en que los vecinos de ese sitio de la isla, llamaran a la Policía para que controlara a los insurrectos.

Con el fin de controlar el caos que estos tenían, agentes policiales se trasladaron hasta Monte Placentero, en la calle principal que conduce de French Harbour hacia Coxen Hole, dónde se estaba desarrollando la trifulca.

Se enfrentaron a la Policía

Al llegar, los uniformados quisieron someter a la impotencia a los rebeldes, pero en cambio se toparon con la negativa de estos, quienes se enfrentaron a golpes con la Policía, hiriendo a dos de los agentes. El comisario Lisandro Muñoz, jefe de la Policía Nacional, en ese departamento, confirmó que "esta tarde-noche (domingo) se ha presentado una situación en el barrio Monte Placentero, donde miembros de la comunidad misquita estaban alterando el orden público, causando riñas". Agregó que "intervino una patrulla policial, la cual quiso desapartar a estas personas en este conflicto de alteración al orden público. Inmediatamente estos individuos se aglomeraron entre 10 y 15 personas, agrediendo a los policías. Tenemos un policía con una herida de un objeto tipo botella, herido de su cabeza y otro policía con lesiones leves".

Con el apoyo de más efectivos policiales, ejecutaron una rápida intervención en el sector, logrando darle detención a 25 ciudadanos; la mayoría estaban bajo los efectos de alcohol y otras drogas.



Siembran caos

"Hemos identificado presencia de personas de origen misquito, que no andan identidad, que entran a la isla, y que ya cuando están en la isla, producto de los efectos del alcohol, en sectores como Monte Placentero, generan alteración del orden público", aseguró Muñoz. En un sólo día, los detenidos habrían participado en tre hechos reñidos con la ley, afectando la sana convivencia. Posterior a un incendio, ingresaron a la tienda y hurtaron varios artículos, en horas de la tarde del domingo, un nuevo hecho de conflicto callejero y en la noche, al enfrentarse a la Policía Nacional. Los 25 detenidos fueron llevados a la estación policial de la isla, por la comisión de diferentes faltas al orden público, y tres de ellos serán acusados por atentar contra la autoridad policial, lo que implica un cargo penal. Los demás serán liberados al cumplir la 24 horas de detención, pero deberán de cumplir algunos castigos menores.