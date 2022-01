"Están apareciendo los indicios de que mi hija está con vida": padre de Angie Peña

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Por primera vez desde hace 19 días se tiene una pista clara en el caso de Angie Samanta Peña Melgares, la joven desaparecida en Roatán el 1 de enero del presente año.

Este miércoles, fecha en la que Angie está cumpliendo 23 años de vida, sus familiares están desconsolados, pues por primera vez en su vida no podrán darle sus muestras de cariño en el aniversario de su natalicio, pero aseguran que la esperanza de volver a hacerlo pronto no ha muerto, pues a pesar de los hallazgos hechos en Belice, su hipótesis de que ella no sufrió un accidente se mantiene.



"Esa es la jet ski que andaba mi hija, ahora solo falta hacer el peritaje a ver qué resultados arroja, porque tengo entendido que apareció en una playa privada, según lo que se nos informó y que fue encontrada por un pescador", dijo Walter Peña, padre de la joven.

Según el progenitor de la joven licenciada, el dueño del vehículo acuático confirmó que se trata del mismo que ella rentó, además, la madre y hermana de Angie también lo identificaron y de igual forma, reconocieron el arete que se encontró junto a la moto, el cual era el mismo que ella llevaba durante el paseo.

Y aunque para algunos esto sería una prueba de que la joven pudo haber sufrido un accidente en altamar, la familia Peña Melgares se aferra con toda su fe a que ella está viva, pues fueron días de intensa búsqueda por aire y agua, incluso con un submarino y no se halló ninguna pista de que la joven haya muerto ahogada. Su hipótesis sigue apuntando a que pudo ser objeto de un rapto por el crimen organizado.

"Cada día que pasa nos confortamos más, porque gracias al círculo mediático que se ha dado están apareciendo los indicios de que mi hija está con vida, porque no aparece su cuerpo... ya hubiera aparecido. Aquí lo que corresponde es esperar el peritaje de las autoridades correspondientes para ver el rumbo que toman las investigaciones, pero cada vez estamos más seguros que ya estamos cerca de dar con el paradero de mi hija", enfatizó.

Peña aprovechó para dar un mensaje a su hija, por si tiene posibilidades de escucharle y no ha podido dar señales de vida o de su paradero: "A mi hija le diría que se encomiende en las manos de Dios, que las autoridades están haciendo su trabajo, que hay que esperar, cada vez estamos más cerca de dar con su paradero".

Investigaciones

La moto acuática y el arete fueron encontrados en una playa de Belice, justo el mismo día en que las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aclararon que continúan trabajando en la localización de Angie, pero que antes de dar paso a la búsqueda terrestre -como lo ha solicitado la familia- deben despejar cualquier posibilidad de un accidente en altamar.

"El caso no se ha parado. Siguen las diligencias investigativas en comunicaciones que se han hecho antes, durante y después, por lo cual aclaramos que seguimos trabajando y acompañando a la familia. Hay equipos siempre pendientes de este caso, no solo la Policía Nacional, sino la Fuerza Naval, Marina Mercante y la Fiscalía", manifestó Cristian Nolasco, portavoz del ente.

