"Tu primer cumpleaños lejos de casa": convocan a jornada de oración por Angie Peña

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Angie Samanta Peña Melgares cumplirá 23 años el 19 de enero, pero por primera vez, sus familiares y amigos no podrán felicitarla, abrazarla y hacerle saber cuánto la quieren, pues desde el 1 de este mismo mes no se sabe nada de ella.



La joven originaria de Tegucigalpa desapareció tras salir a disfrutar de un paseo en una moto acuática en la playa de West Bay en Roatán, Islas de la Bahía.



Las autoridades sostienen que la mayor hipótesis en su desaparición es un posible accidente en altamar, sin embargo, los familiares piden que se tomen en cuenta otras posibilidades, como que pudo ser víctima de un rapto y que por ende se proceda a una búsqueda en tierra firme, ya que el exhaustivo rastreo aéreo y acuático no ha dado mayores resultados.

VEA: "Nadie se esfuma de la nada": el pedido de la hermana de Angie Peña para que su caso no sea una estadística más



Ante la incertidumbre que reina en el caso y con la llegada de la víspera de su cumpleaños, sus angustiados familiares han convocado a una campaña de oración para unir fuerzas y pedir que sea posible hallarla, donde quiera que esté.



Con una imagen titulada "Tu primer cumpleaños lejos de casa, pero no lejos de nuestros corazones" convocaron a todos los que quieran unirse en la plegaria para que se acerquen a los dos puntos donde se llevará la reunión de forma simultánea en Tegucigalpa y Roatán.



La actividad se realizará el miércoles 19 de enero a las 5:00 de la tarde. En Tegucigalpa, el punto de encuentro será en el parque España, en la colonia Lomas del Guijarro, mientras que en Roatán, la cita es en la playa de West Bay, frente al Hotel Infinity, justamente, el último lugar donde se le vio la tarde del 1 de enero.



"Unidos en oración y esperanza pidamos por el pronto regreso de nuestra querida Angie Samanta", reza la convocatoria.

ADEMÁS: "¿A quién protegen? ¿En las manos de quién estamos?": las dudas que rondan la mente del padre de Angie

Búsqueda

Este martes se cumplen 18 días de su desaparición y hasta el momento, lo único que se sabe es que la joven alquiló una moto acuática y desapareció.Tras varios recorridos por el Caribe hondureño y beliceño, autoridades del vecino país reportaron el hallazgo de un chaleco y un cordón similares a los que usaba Peña al momento de navegar en la playa, sin embargo, no se ha logrado esclarecer que sean los mismos.

Walter Peña, padre de Angie, ha solicitado enérgicamente la celeridad en las investigaciones, pues además de la angustia que la familia vive, de existir probabilidades de que la joven haya sido raptada, el tiempo es clave para lograr su rescate y permitirle el retorno a su hogar sana y salva.

LE PUEDE INTERESAR: Walter Peña: 'Quieren decir que fue accidente, pero no hay pruebas'